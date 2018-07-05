Украинскому политзаключенному Балуху в оккупированном Крыму дали 5 лет колонии

В аннексированном Крыму украинского активиста Балуха приговорили к 5 годам колонии.

Суд в оккупированном Крыму приговорил украинского политзаключенного Владимира Балуха к 5 годам колонии общего режима и штрафу 10 тысяч рублей (около 4 тыс. гривень - Ред.) по второму уголовному делу против него.

Новая дело против активиста возбудили после заявлений начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что Балух его избил, передает "Крым.Реалии".

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При этом сам активист и его защита заявляют, что это Ткаченко напал на него.

Как сообщал УНИАН, Балух голодает с 19 марта из-за несогласия с судебными преследованиями, которые называет сфальсифицированными.

Ранее суд в аннексированном Крыму признал Балуха виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафа в размере 10 тыс. руб.

ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - из-за флага Украины во дворе его дома.