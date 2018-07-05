Сегодня Рада рассмотрит вопрос обновления состава ЦИК (трансляция)

10:37, 05 июля 2018
Политика
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Парламент планирует рассмотреть сегодня около 50 законопроектов / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, планируется, что народные депутаты рассмотрят вопрос освобождения от должности членов ЦИК и назначения на должности новых членов ЦИК.

Также в повестке дня - вопрос назначения судей Конституционного суда Украины.

Кроме того, парламент планирует рассмотреть сегодня около 50 законопроектов.

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В частности, предусмотрено рассмотрение постановления об обращении парламента Украины к институтам Евросоюза относительно углубления сотрудничества Украины и ЕС.

Также во втором чтении ожидается рассмотрение законопроекта по решению некоторых вопросов задолженности предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Сегодня же депутаты планируют рассмотреть блок вопросов аграрной политики, а также законопроекты, касающиеся криминализации наказания за незаконное пересечение государственной границы.

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Теги: #Верховная Рада#ЦИК#заседание