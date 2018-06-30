Адвокат сообщил, что в Кремль поступили два прошения о помиловании Сенцова

По словам адвоката, Сенцов находится в медсанчасти, его состояние стабильное.

Адвокат незаконно удерживаемого в России украинского политзаключенного Олега Сенцова Дмитрий Динзе заявил, что властям РФ переданы два прошения о помиловании Сенцова, но имена их авторов он не разглашает.

Об этом сообщает "Громадське".

"По меньшей мере два прошения о помиловании поступили, я не буду озвучивать от кого, как и почему. Мне эту информацию сообщили на анонимных условиях. Я считаю, что должны будут озвучить те люди, которые это сделали. Официально одно из прошений о помиловании поступило из Европы. И здесь одно местное прошение о помиловании. Пусть люди сами озвучивают, я не могу озвучить", - сообщил адвокат.

Также защитник отметил, что юридически о помиловании не обязательно должна просить семья. Это может быть определенный человек, которому не безразлична судьба Сенцова.

"Это могут быть, соответственно, и люди из-за границы, и должностные лица. Ограничений по ходатайству о помиловании нет", - сказал Динзе.

Также адвокат подтвердил, что Сенцов находится в медсанчасти, и его состояние стабильное.

"Я могу сказать, что, как мне известно, он сейчас находится в состоянии стабильном, он все так же находится в медицинской части и, соответственно, угрозы его состоянию пока нет. Что будет завтра и дальше, конечно, неизвестно, потому что, как сказали врачи, кризис может наступить в любой момент", - отметил Динзе.

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Как сообщал УНИАН, сотрудники ФСБ РФ задержали Сенцова в Крыму весной 2014 года. Его переправили в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Российский суд в августе 2015 года приговорил его к 20 годам заключения. Сенцов находится в колонии в городе Лабытнанги на Ямале.

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

9 июня в телефонном разговоре президенты Украины и РФ Петр Порошенко и Владимир Путин договорились, что в ближайшее время омбудсмены двух стран Людмила Денисова и Татьяна Москалькова посетят украинцев и россиян, которые находятся в заключении в обеих странах.

13 июня Денисова отправилась в РФ с намерением, в первую очередь, посетить в колонии Сенцова. Однако по сей день Денисовой под разными предлогами отказывали в предоставлении возможности увидеться с режиссером.