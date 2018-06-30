Трамп о вероятности признания США аннексированного Крыма частью России: "Посмотрим"

02:49, 30 июня 2018
Политика
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Дональд Трамп / REUTERS

Президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами, в очередной раз заявил, что в аннексии Крыма виноват его предшественник Барак Обама.

"Президент Обама допустил это", - сказал Трамп, передает Politico.

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В ответ на вопрос, признают ли США Крым частью России, Трамп сказал: "Посмотрим".

Как передает The Globe and Mail, политик аналогично отреагировал на вопрос о продлении Вашингтоном санкций против российских компаний, бизнесменов и чиновников. "Мы посмотрим на действия России", - заявил Трамп.

Как сообщал УНИАН, ранее советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что признание аннексии Крыма "не является позицией США", санкции против РФ должны оставаться.

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Теги: #США#Дональд Трамп