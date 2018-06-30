Трамп о вероятности признания США аннексированного Крыма частью России: "Посмотрим"
Президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами, в очередной раз заявил, что в аннексии Крыма виноват его предшественник Барак Обама.
"Президент Обама допустил это", - сказал Трамп, передает Politico.
Читайте такжеКомитет Конгресса США принял проект резолюции в поддержку суверенитета Украины
В ответ на вопрос, признают ли США Крым частью России, Трамп сказал: "Посмотрим".
Как передает The Globe and Mail, политик аналогично отреагировал на вопрос о продлении Вашингтоном санкций против российских компаний, бизнесменов и чиновников. "Мы посмотрим на действия России", - заявил Трамп.
Как сообщал УНИАН, ранее советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что признание аннексии Крыма "не является позицией США", санкции против РФ должны оставаться.