Ирландия заверила Климкина в готовности отстаивать интересы Украины в ЕС

Министр иностранных дел Украины поблагодарил украинскую общину за оказание гуманитарной и финансовой помощи, в частности, украинским военным, больницам, школам, детским домам.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время официального визита в Ирландию получил заверения ирландской стороны в неуклонной поддержке санкций против России и готовности отстаивать украинские интересы в Европейском Союзе.

Как сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, 28 июня Климкин провел встречи с председателем нижней палаты парламента Ирландии Шоном О’Фарилом и вице-премьер-министром - министром иностранных дел и торговли Ирландии Саймоном Ковене.

На повестке дня встреч основными были вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества Украины и Ирландии в политической, экономической, консульской и других сферах, в том числе евроатлантическая интеграция Украины и пути противодействия агрессии России.

«Ирландская сторона заявила о неуклонной поддержке санкций против России и готовность отстаивать интересы Украины в ЕС, а также отметила наличие значительного потенциала для развития сотрудничества с Украиной, прежде всего в сферах сельского хозяйства, пищевой промышленности, информационных технологий, фармацевтики, культурного обмена между университетами и т.д.» , - говорится в сообщении.

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Как отметили в МИД, была достигнута договоренность направить в Украину торгово-экономическую миссию для отработки на месте дальнейших путей развития бизнес-связей.

«В этом контексте большое значение для дальнейшего эффективного развития двусторонних отношений будет иметь запланированное открытие Посольства Ирландии в Украине», - отмечается в сообщении.

Выступая перед членами совместного комитета по иностранным делам, торговле и обороне парламента Ирландии, а также в Институте международных и европейских дел, Климкин сосредоточился, в частности, на внешнеполитических приоритетах Украины; фундаментальных экономических и социальных преобразованиях в Украине; необходимости усиления политики санкций международного сообщества как эффективного инструмента сдерживания агрессии России, которая угрожает мировому правопорядку, и тому подобное.

Отдельно были затронуты вопросы энергетической безопасности и внедрения единых правил функционирования в энергетическом секторе Европы, а также выработки механизма противодействия возможным агрессивным действиям против одного из партнеров, в том числе со стороны внешних поставщиков энергоресурсов.

Во время встречи с представителями украинской общины министр поблагодарил их за предоставление гуманитарной и финансовой помощи, в частности, украинским военным, больницам, школам, детским домам и т.д. в сложное для страны время, а также за поддержку всемирной кампании за освобождение украинских политических узников Кремля.