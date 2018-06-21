Порошенко снял российской омбудсмену запрет на въезд в Украину

Президент Петр Порошенко снял российской омбудсмену Татьяне Москальковой запрет на въезд в Украину.

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Это сделано для того, чтобы она могла посетить задержанных в Украине россиян, сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в эфире «Громадського».

«У Москальковой снят запрет на въезд в Украину, который был из-за того, что она нарушала порядок въезда в Крым. Теперь запрет снят и она может беспрецедентно приезжать в Украину», – сказала Денисова.

Она отметила, что согласно договоренностям Порошенко с его российским коллегой Владимиром Путиным, визиты российской омбудсмена должны происходить параллельно с визитами украинской омбудсмена к удерживаемым Россией украинцам.

Как сообщал УНИАН, 21 июня президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и призвал его освободить украинских заложников, которые удерживаются в российских тюрьмах и на оккупированных ею территориях. Он также отметил важность допуска уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой к Олегу Сенцову и другим заключенным украинцам, сообщила пресс-служба главы украинского государства.