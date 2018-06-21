Кернес заявляет, что Харьковскую мэрию хотели захватить

Кернес говорит, что события в Харьковском горсовете могли обернуться человеческими жертвами.

Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что будет добиваться, чтобы полиция переквалифицировала дело о вчерашних столкновениях в горсовете.

Как он написал на своей странице в Facebook, сейчас полиция возбудила дело по статье "хулиганство", однако он с этим категорически не согласен.

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"Я категорически против. Вчерашний шабаш мог обернуться человеческими жертвами. Мы будем бороться за то, чтоб статья была изменена на "попытку захвата государственных и общественных зданий", - говорится в его сообщении.

По словам Кернеса, вчерашний погром мало был похож на хулиганство.

Как сообщал УНИАН, в Харькове 20 июня перед началом сессии горсовета произошли столкновения между сотрудниками муниципальной охраны и активистами, которые протестовали против строительства возле стадиона «Металлист» многоэтажки.

На первом и втором этаже здания горсовета активисты зажгли файеры. Во время столкновений был распылен слезоточивый газ.

Полиция открыла уголовное производство по статье хулиганство.