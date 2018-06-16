Вехи недели. Пристрелка в Берлине, борьба за Сенцова и встреча в Сингапуре

Стремление нового министра иностранных дел Германии Хайко Мааса реанимировать работу Нормандской четверки понятно. Встреча министров иностранных дел в Берлине, по словам Павла Климкина, стала примером первого предметного обсуждения проблем Донбасса за все время функционирования формата. Правда, дипломатического прорыва не произошло, и в украинском МИДе уже заверяют, что организовывать встречу лидеров государств четверки ради самой встречи не станут. Наивно рассчитывать, что Россия, ощутившая привкус противоречий между представителями Запада, сегодня пойдет на уступки. В Москве делают ставку на расшатывание ситуации, а не попытки ее урегулировать.

Поэтому Украине необходимо на международной арене говорить единым голосом. Спикер парламента Андрей Парубий попытался убедить в агрессивно-наступательном и опасном для Европы характере NordStream-2 представителей французского и британского парламентов, Петр Порошенко на эту же тему провел телефонный разговор с главой Европейской Комиссии Жаном-Клодом Юнкером. Все это не помешало Швеции дать разрешение на прокладывание труб NordStream-2 в своих территориальных водах, подтвердив реноме законопослушного государства. Тем временем состоялся запуск газопровода TANAP, в котором приняли участие президенты Азербайджана, Турции, Украины и Сербии. Новый источник «голубого золота» не молниеносно, но последовательно может изменить ситуацию на газовом рынке Европы, как минимум, уменьшая влияние «Газпрома», в котором празднуют приостановку выполнения решения Стокгольмского арбитража.

Продолжается борьба за освобождение украинских политзаключенных. Если телефонная договоренность Петра Порошенко и Владимира Путина, договорившихся о взаимном посещении омбудсменами заключенных и пленных, пока не нашла предметной реализации, то Европейский Парламент и польский Сейм внушительным большинством голосов призвали к освобождению Олега Сенцова и других украинских политзаключенных. Европарламент также поддержал решение о выделении Украине 1 миллиарда евро макрофинансовой помощи, но не смог принять решение о бойкоте чемпионата мира по футболу, стартовавшего в России. Путин, как представляется, не упустит возможности пригласить лидеров футбольных государств с мировым масштабом влияния посетить матчи в РФ.

Кстати, о возможной встрече этим летом с российским президентом говорит и его американский коллега. Дональд Трамп, похоже, рассчитывает додавить своего кремлевского визави, чтобы создать предпосылки для успешного выступления республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс осенью этого года. Об этом свидетельствует, и энтузиазм, с которым Трамп подошел к проведению непродолжительной, но эффектной встречи в Сингапуре с Ким Чен Ыном, которую он легко разменял на диалог в рамках «Большой семерки». 45-му президенту США мог бы помочь советом 43-й: у Джорджа Буша-младшего уже был опыт изучения «загадочной русской души» Владимира Путина.

И напоследок: сообщение американского сайта Buzzfeed (со ссылкой на анонимные источники) о позиционировании Трампа в отношении принадлежности Крыма и уровня коррупции в Украине следует принимать во внимание не как истину в последней инстанции, а как элемент внутриполитической борьбы в США. Она, как представляется, заметно обострится после того, как суд отправил в тюрьму Пола Манафорта, непосредственно причастного к победе Дональда Трампа на президентских выборах.

Евгений Магда, Институт мировой политики