Вехи недели. Пристрелка в Берлине, борьба за Сенцова и встреча в Сингапуре
Нормандская четверка на уровне министров иностранных дел предприняла попытку возобновить обсуждение ситуации на Донбассе. Петр Порошенко и Андрей Парубий убеждали западных партнеров отказаться от участия в реализации проекта NordStream-2, а президент к тому же принял участие в запуске газопровода TANAP. Европейский Парламент вступился за Олега Сенцова и других политических заключенных, его примеру последовал польский Сейм. Встреча Дональда Трампа и Ким Чем Ына потешила самолюбие обеих лидеров, чего не скажешь об аресте Пола Манафорта.
Стремление нового министра иностранных дел Германии Хайко Мааса реанимировать работу Нормандской четверки понятно. Встреча министров иностранных дел в Берлине, по словам Павла Климкина, стала примером первого предметного обсуждения проблем Донбасса за все время функционирования формата. Правда, дипломатического прорыва не произошло, и в украинском МИДе уже заверяют, что организовывать встречу лидеров государств четверки ради самой встречи не станут. Наивно рассчитывать, что Россия, ощутившая привкус противоречий между представителями Запада, сегодня пойдет на уступки. В Москве делают ставку на расшатывание ситуации, а не попытки ее урегулировать.
Поэтому Украине необходимо на международной арене говорить единым голосом. Спикер парламента Андрей Парубий попытался убедить в агрессивно-наступательном и опасном для Европы характере NordStream-2 представителей французского и британского парламентов, Петр Порошенко на эту же тему провел телефонный разговор с главой Европейской Комиссии Жаном-Клодом Юнкером. Все это не помешало Швеции дать разрешение на прокладывание труб NordStream-2 в своих территориальных водах, подтвердив реноме законопослушного государства. Тем временем состоялся запуск газопровода TANAP, в котором приняли участие президенты Азербайджана, Турции, Украины и Сербии. Новый источник «голубого золота» не молниеносно, но последовательно может изменить ситуацию на газовом рынке Европы, как минимум, уменьшая влияние «Газпрома», в котором празднуют приостановку выполнения решения Стокгольмского арбитража.
Продолжается борьба за освобождение украинских политзаключенных. Если телефонная договоренность Петра Порошенко и Владимира Путина, договорившихся о взаимном посещении омбудсменами заключенных и пленных, пока не нашла предметной реализации, то Европейский Парламент и польский Сейм внушительным большинством голосов призвали к освобождению Олега Сенцова и других украинских политзаключенных. Европарламент также поддержал решение о выделении Украине 1 миллиарда евро макрофинансовой помощи, но не смог принять решение о бойкоте чемпионата мира по футболу, стартовавшего в России. Путин, как представляется, не упустит возможности пригласить лидеров футбольных государств с мировым масштабом влияния посетить матчи в РФ.
Кстати, о возможной встрече этим летом с российским президентом говорит и его американский коллега. Дональд Трамп, похоже, рассчитывает додавить своего кремлевского визави, чтобы создать предпосылки для успешного выступления республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс осенью этого года. Об этом свидетельствует, и энтузиазм, с которым Трамп подошел к проведению непродолжительной, но эффектной встречи в Сингапуре с Ким Чен Ыном, которую он легко разменял на диалог в рамках «Большой семерки». 45-му президенту США мог бы помочь советом 43-й: у Джорджа Буша-младшего уже был опыт изучения «загадочной русской души» Владимира Путина.
И напоследок: сообщение американского сайта Buzzfeed (со ссылкой на анонимные источники) о позиционировании Трампа в отношении принадлежности Крыма и уровня коррупции в Украине следует принимать во внимание не как истину в последней инстанции, а как элемент внутриполитической борьбы в США. Она, как представляется, заметно обострится после того, как суд отправил в тюрьму Пола Манафорта, непосредственно причастного к победе Дональда Трампа на президентских выборах.
Евгений Магда, Институт мировой политики