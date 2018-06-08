"Никто не собирается отдавать мракобесам Крымский мост": Кобзон сделал заявление о "выкупе" Крыма

"За что расплачиваться? За то, что свое отняли?", - прокомментировал Кобзон предложение расплатиться за Крым с Украиной Керченским мостом.

Родившийся в Украине эстрадный певец и депутат Госдумы РФ Иосиф Кобзон вступился за артиста Михаила Ефремова, предложившего отдать Украине Крымский мост для улучшения отношений.

Читайте такжеВ РФ пригрозили уголовным делом актеру, предложившему отдать Украине Крымский мост

Об этом сообщает российское «Федеральное агентство новостей».

«Журналисты обычно всегда все передергивают. Человек шутит! Это самая настоящая шутка! Никто не собирается отдавать мракобесам Крымский мост и расплачиваться с ними. За что расплачиваться? За то, что свое отняли? Не надо, глупости! Ефремов с юмором это сказал!» — заявил Кобзон.

Как сообщал УНИАН, российский актер Михаил Ефремов в интервью журналисту Юрию Дудю предложил отдать Украине Крымский мост и поставлять бесплатный газ в обмен на Крым.