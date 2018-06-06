ВР продолжает рассматривать поправки к законопроекту об Антикоррупционном суде (онлайн)

Рассмотрение других вопросов на сегодняшнем заседании парламента не предусмотрено.

Сегодня Верховная Рада Украины продолжит рассмотрение поправок к президентскому законопроекту о Высшем антикоррупционном суде (№ 7440). Как передает корреспондент УНИАН, другие законопроекты в сегодняшней повестке дня не предусмотрены. В начале заседания парламента традиционно прозвучат заявления и сообщения от народных депутатов. Во второй половине дня парламентарии работают в комитетах.

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