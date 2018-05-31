Порошенко подписал указ об укреплении государственного статуса украинского языка

По словам президента, "украинский язык мы все вместе будем защищать, поскольку язык держит нацию и обеспечивает ее развитие".

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о неотложных мерах по укреплению государственного статуса украинского языка и содействии созданию единого культурного пространства Украины.

Об этом он объявил во время пребывания в Ивано-Франковской области.

"Я принял решение и подписываю указ о том, что в 2018 году мы объявляем 10-летие украинского языка. И делаем все возможное для того, чтобы язык защитить", - сказал Порошенко.

По его словам, "главное, что держит нацию, что обеспечивает ее развитие, - украинский язык".

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Как заявил президент, он как глава государства должен заботиться о том, чтобы законодательные инициативы "оставляли широкий простор для реализации прав тех граждан, чьим родным языком общения стал крымскотатарский, русский, греческий, румынский, болгарский, польский, но украинский язык мы все вместе будем защищать". "Это наша приоритетная задача", - сказал Порошенко.

Ранее президент напомнил, что сейчас в Украине введены квоты на украинский язык на телевидении и радио.