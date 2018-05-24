Без наград и активов: Украина ввела санкции против Кобзона, Киселева и Кадырова

Украина заблокировала активы гендиректора информагентства "Россия" Дмитрия Киселева и запретила ему въезд в страну. Также персональные санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова.

Украина лишила народного артиста России Иосифа Кобзона государственных наград, и заблокировала его активы. Об этом говорится в указе президента Украины №126/2018.

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"В отношении Кобзона применены: блокирование активов – временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом; предотвращение вывода капиталов за пределы Украины; отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств, применение других запретов въезда на территорию Украины; лишение государственных наград Украины, других форм отличия; другие санкции, соответствующие принципам их применения, установленным законом", - говорится в указе.

Как сообщается в тексте указа президента Украины №126/2018, в отношении Кадырова и Киселева применены такие санкции: блокирование активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, запрещен въезд на территорию Украины, а также другие санкции, соответствующие принципам их применения, установленные законом. Санкции введены бессрочно.

Как сообщалось, СНБО поддержал введение персональных экономических и других санкций в отношении юридических и физических лиц, связанных с российской агрессией против Украины, а также в отношении которых правительства США и стран ЕС применили соответствующие решения.