Россия бряцает оружием и запугивает страны Запада ядерным ударом – Порошенко

Как отмечает президент, украинцам нужна была только собственная свобода, которая в итоге и была добыта, хотя только через 46 лет после победы во Второй мировой войне.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия бряцает оружием и запугивает страны Запада ядерным ударом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко заявил во время акции «Первая минута мира» в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне.

«Только вдумаймось, насколько же по-разному мы (Россия и Украина – УНИАН) видим и отмечаем одну и ту же дату. У них эту войну выиграл Сталин, а по нашей версии – народ», - заявил он.

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По убеждению Порошенко, «им (россиянам – УНИАН), как доказали все послевоенные десятилетия, победа над Гитлером была нужна для того, чтобы покорить другие страны. И «освободители» или вообще забыли уйти с освобожденных территорий, или время от времени врывались туда на танках, - как в Венгрии в пятьдесят шестом или Чехословакии в шестьдесят восьмом».

Как отмечает президент, украинцам нужна была только собственная свобода, которая в итоге и была добыта, но только через 46 лет после победы во Второй мировой войне.

«Они празднуют в милитарном угаре, агрессивно ощетинившись на весь мир, а мы отмечаем в эти дни вместе со всей Европой...Мы говорим: «Никогда снова». А они: «Можем повторить». И это не пустая риторика, а реальное бряцание оружием, в том числе и запугивание стран Запада ядерным ударом», - заявил Порошенко.