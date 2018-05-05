Порошенко пообещал Антикоррупционный суд уже в мае

В интервью немецкому изданию «Фокус» президент подчеркнул, что украинской власти за четыре года удалось достичь больше, чем за 25 предыдущих лет.

Президент Петр Порошенко уверен, что процесс создания Антикоррупционного суда будет завершен уже в первом полугодии текущего года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины, об этом он сказал в интервью немецкому изданию «Фокус», говоря о сотрудничестве страны с Международным валютным фондом.

«Мы стремимся ускорить процесс образования Антикоррупционного суда. Я убежден, что нам это удастся в первой половине года, возможно, еще в мае. И тогда мы получим следующий транш», - заявил глава государства.

Порошенко отметил, что вместе с позицией о необходимости дальнейшего усиления борьбы с коррупцией, МВФ отмечает значительный экономический рост Украины и проведение реформ.

«Я горжусь тем, что удалось улучшить инвестиционный климат. Мы за четыре года достигли большего, чем за 25 лет до этого», - подчеркнул президент, отметив, что это не только оценка МВФ, но и Всемирного банка.

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«Мы в рейтинге Doing Business с места 135 в 2013 году поднялись на позицию 76. Темпы экономического развития в этом году, очевидно, вырастут на 3,5%. Покажите мне еще страну, которой такое удалось в условиях войны», - подчеркнул глава государства.

Как сообщал УНИАН, МВФ в марте 2015 года одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины EFF на 17,5 млрд долл. В рамках этой программы наша страна получила от Фонда четыре кредитных транша на общую сумму 8,7 млрд долл. Срок программы заканчивается в марте 2019 года.

Как заявил в апреле министр финансов Александр Данилюк, Украина не выполнила две предыдущих меры для продолжения сотрудничества с МВФ, включая принятие закона об Антикоррупционном суде и утверждение механизма автоматической коррекции тарифов на газ в соответствии с рыночным уровнем.

1 марта 2018 года Верховная Рада в первом чтении приняла проект закона «О Высшем антикоррупционном суде» (№7440), внесенный президентом.

ЕС также связывает выделение Украине макрофинансовой помощи с созданием Высшего антикоррупционного суда.