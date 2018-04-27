Аваков пообещал, что арестованного в прямом эфире Бочковского не восстановят в должности главы ГСЧС

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, на это нет ни юридических, ни этических оснований.

Бывший председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Бочковский не будет восстановлен в должности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время пребывания в отделе специальной и физической подготовки Нацполиции в Киевской области.

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«Он не будет восстановлен в должности. Мы не имеем на то ни юридических, ни этических оснований. Человек второй год находится на скамье подсудимых. Обвиняется по ряду статей и преступлений», - отметил министр, отвечая на вопрос журналистов о его отношении к решению суда о восстановлении Бочковского в должности руководителя ГСЧС.

Аваков отметил, что Бочковский не имеет права заявлять о восстановлении его в должности.

«Я считаю, что этот человек ни морально, ни этически, ни законно не имеет права заявлять о восстановлении в должности», - сказал глава МИД.

Как сообщал УНИАН, Бочковского и его бывшего первого заместителя Василия Стоецкого задержали 25 марта 2015 года на заседании Кабинета министров. В тот же день правительство освободило их от должностей. Обоим инкриминировали организацию преступных схем по закупке горючего у частных компаний по завышенным ценам.

Вчера, 26 апреля Окружной админсуд Киева восстановил Бочковского на посту председателя ГСЧС.

По словам его адвоката Владимира Енича, суд обязал Кабинет министров немедленно восстановить Бочковского в должности главы ведомства.

Сейчас ГСЧС возглавляет Николай Чечеткин.