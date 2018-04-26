Тимошенко стала лидером в президентском рейтинге - опрос

На втором месте Анатолий Гриценко с результатом почти 11%. Далее идут Юрий Бойко, Петр Порошенко и Святослав Вакарчук, которые имеют примерно по 9%.

Лидером президентского рейтинга является Юлия Тимошенко, которая опережает конкурентов с существенным отрывом.

Об этом свидетельствуют результаты последнего исследования, проведенного Социологической группой «Рейтинг» в апреле.

Так, в случае проведения президентских выборов в ближайшее время, наибольшую поддержку среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором, имеет Юлия Тимошенко - 14%.

На втором месте Анатолий Гриценко с результатом почти 11%. Далее идут Юрий Бойко, Петр Порошенко и Святослав Вакарчук, которые имеют примерно по 9%.

Партийный рейтинг тоже с большим отрывом возглавляет политическая сила Юлии Тимошенко – ВО «Батькивщина».

Среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором, «Батькивщину» поддерживают почти 16%. У президентской партии БПП «Солидарность» только 7,5% и седьмая позиция в рейтинге.

Лидером антирейтинга, как отмечается в исследовании, стал действующий президент Петр Порошенко.

Соответствующий опрос был проведен 10-22 апреля методом личного формализованного интервьюирования 6 тысяч респондентов возрастом от 18 лет. Погрешность репрезентативности исследования - не более 1,5%.

Напомним, что в феврале группа «Рейтинг» обнародовала результаты самого масштабного социологического исследования за последние годы, в ходе которого было опрошено 30 тысяч респондентов. Согласно нему, лидером президентского рейтинга также была Юлия Тимошенко, за которую в случае проведения выборов в ближайшее время готова проголосовать наибольшее количество украинцев.