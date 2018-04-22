Анжелика Рудницкая рассказала, как на концертах определяет "ватников"

00:58, 22 апреля 2018
Политика
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Рудницкая рассказала о своих выступлениях на Донбассе / фото uacrisis.org

Об этом певица, телеведущая, основательница "Территории А", волонтер, советник министра культуры Украины Анжелика Рудницкая рассказала во время чата в "Главреде".

"Видела, как люди морщились, отворачивались, не пели Гимн... В прошлом году выступала в одном из прифронтовых интернатов, который находится очень близко к линии разграничения, и там был человек, который стоял во время нашего пения, но его выражение лица было недружественным. Тогда я спросила у руководства интерната, этот человек с оккупированной территории, и они сказали: "Да. А вы откуда знаете?". На это ответила: "Я — опытная артистка. Вижу в зале всех, даже когда выключен свет". Они рассказали, что люди приезжают с оккупированных территорий, просятся на работу, и их берут. У таких людей есть обида на страну, которая их не защитила от войны", — рассказала она.

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В то же время, во время другого концерта, в Авдеевке все люди пели Гимн Украины.

"После Авдеевки мы выступали в Покровске, уже в зале, а не на площади, и молодежь — студенты и старшеклассники — все держали руку на сердце и пели вместе с нами Гимн, и это было очень трогательно, особенно для тех артистов, которые впервые побывали в зоне АТО. Это действительно классно. Но бывало и так, что ко мне подходил человек и говорил: "Ты что, думаешь, что мы с тобой единомышленники? Нет. Я думаю совсем иначе, чем то, что ты сейчас говоришь со сцены. Но я не буду в тебя стрелять". Говорю: "И на том спасибо", — добавила Рудницкая.

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