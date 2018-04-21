СБУ заявляет о задержании в Киеве российского шпиона

По данным правоохранителей, в пользу России работал сотрудник одного из стратегических предприятий Министерства обороны Украины.

Контрразведчики и следователи Службы безопасности Украины разоблачили работника одного из стратегических предприятий Министерства обороны на шпионской деятельности в пользу Российской Федерации.

Об этом на странице Facebook сообщает Служба безопасности Украины

«Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины совместно с Главным следственным управлением СБУ разоблачили работника одного из стратегических предприятий Министерства обороны на шпионской деятельности в пользу страны-агрессора. Правоохранители установили, что уроженец РФ, полковник запаса Вооруженных Сил Украины в июле 2017 года во время пребывания у близких родственников на территории России был завербован кадровым сотрудником российской военной разведки», - говорится в сообщении.

Согласно информации правоохранителей, бывший украинский военный за денежное вознаграждение собирал данные и передавал российским кураторам информацию с ограниченным доступом в сфере обороны нашего государства.

«Спецслужбы РФ, в частности, интересовала информация, касающаяся выполнения государственных оборонных заказов и разработок новейших авиационных систем обнаружения беспилотных летательных аппаратов, используемых при проведении антитеррористической операции на Востоке Украины», - пояснили в СБУ.

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Также отмечается, что агент во исполнение задания представителя ГУ ГШ Вооруженных сил РФ пытался приобрести беспилотник украинского производства с целью дальнейшей его передачи России для осуществления воздушной разведки.

«После выполнения «задач» злоумышленник планировал выехать в страну-агрессор и получить российское гражданство. Также установлено, что при содействии сотрудника разведки РФ гражданин Украины уже получил вид на жительство в России и переоформил военную пенсию для её получения на российской территории», - заявили в украинской спецслужбе.

По данным оперативников, шпион связывался с «кураторами» во время поездок на территорию РФ и перепиской по электронной почте.

Сотрудники СБУ задержали подозреваемого в шпионаже в Киеве на рабочем месте.

Во время проведения обысков по местам работы и жительства фигуранта дела правоохранители изъяли материалы, предположительно подтверждающие его противоправную деятельность.

«Задержанный уведомлен о подозрении в совершении преступления и ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В рамках открытого уголовного производства по части 1 статьи 111 (государственная измена) продолжаются следственные действия», - сообщили в СБУ.