Парубий рассказал об "очень тяжелой дискуссии" об Антикоррупционном суде: остались две ключевые позиции

По словам спикера ВР Андрея Парубия, большинство рекомендаций Венецианской комиссии уже согласованы.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий отмечает, что сейчас остались две ключевые позиции по законопроекту об Антикоррупционном суде, по которым идет дискуссия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире программы "Право на власть" на канале "1+1".

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"Очень тяжелая дискуссия идет, непростая. Есть много рекомендаций Венецианской комиссии. Я не хочу слишком впадать в детали, но я скажу, что большинство из них мы согласовали. Остались две ключевые позиции, по которым идет дискуссия", - сказал Парубий.

Он пояснил, что одна из них касается того, что "юриспруденция Антикоррупционного суда должна отвечать юриспруденции НАБУ и САП". "Чтобы на них не падали тысячи и десятки тысяч дел, которые могут парализовать их работу", - добавил спикер.

Второй вопрос касается полномочий Общественного совета международных экспертов. "Я в данном случае поддерживаю позицию Венецианской комиссии, Общественный совет международных экспертов должен иметь право вето в отношении всех кандидатов, которые баллотируются в Антикоррупционный суд. Это обеспечит независимость данного суда и его высокий авторитет как в обществе, так и за рубежом", - сказал председатель ВР и добавил, что вокруг этого вопроса идет большая дискуссия.

Парубий выразил мнение, что уже в мае ВР сможет перейти к рассмотрению и принятию решения по Антикоррупционному суду.