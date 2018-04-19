СМИ узнали о схеме "зарабатывания" фискалов Одесской области на бизнесе

Один из сотрудников ведомства напомнил о громком скандале, который произошел недавно, вокруг крупного строительного холдинга "Мегалайн"

Журналистам удалось узнать о схеме, с помощью которой чиновники Главного управления Государственной фискальной службы в Одесской области "зарабатывают" на бизнесе.

Подробности рассказал источник в ГУ ГФС в Одесской области, пишет 24 канал.

В частности, один из сотрудников ведомства напомнил о громком произошедшем недавно скандале вокруг крупного строительного холдинга "Мегалайн", в структуру которого входят такие компании, как: "Мегалайн Капитал Групп", "Мегалайн Глобал Юкрейн", "Мегалайн Инжиниринг" и "Мегалайн Констракшн".

Как писали тогда СМИ, в 2013 году в отношении должностных лиц предприятий холдинга было открыто уголовное дело № 32013170000000044, которое касается уклонения от уплаты налогов. При этом от источников в "Мегалайн" журналистам стало известно о том, что начальник ГУ ГФС в Одесской области Глеб Милютин и старший следователь по особо важным делам второго отдела уголовных расследований следственного управления финансовых расследований данного управления Игорь Свинцицкий через посредников предложили руководству холдинга закрыть дело за $300 тысяч.

При этом уже на прошлой неделе представители "Мегалайн" опровергли информацию о том, что фискалы требовали у них $300 тысяч.

Почему в холдинге изменили свою позицию, пояснил источник в ГУ ГФС в Одесской области.

"После опубликования новостей о том, что одесские фискалы требуют с холдинга $300 тысяч, чиновникам ГФС в Одесской области и руководству "Мегалайн" удалось достичь определенного компромисса: холдинг опроверг все сообщения о вымогательствах, а Милютин и Свинцицкий снизили "тариф" за закрытие дела вдвое – до $150 тысяч, – рассказал информатор. Остальную часть суммы "Мегалайн" должен выплатить квадратными метрами в строящихся объектах".

Кроме того, по словам источника, руководство "Мегалайн" указало ГУ ГФС в Одесской области на контрагентов, с которыми холдинг прежде сотрудничал.

"Кроме этого, "Мегалайн", если так можно выразиться, "подсказал" Милютину и Свинцицкому на ком еще можно "заработать". Другими словами – они "слили" им другие строительные компании", – отметил сотрудник ГФС.

Кроме Глеба Милютина и Игоря Свинцицкого, он также назвал и других непосредственных участников схемы "зарабатывания" на бизнесе.

"В управлении образовалась целая команда, готовая зарабатывать на бизнесе. Это не только Милютин и Свинцицкий, они – руководители. Есть, например, еще и Яшина, и Зеленый, и Дикусар, – рассказал источник. – Это и есть те люди, которые сформировали целую группу, специализирующуюся на "наездах" на строительные компании".

Таким образом, среди вовлеченных в схему чиновников ГУ ГФС в Одесской области, в частности, оказались старший оперуполномоченный по особо важным делам отдела зонального контроля управления собственной безопасности Дмитрий Дикусар, начальник оперативного управления Геннадий Зеленый и начальник следственного управления финансовых расследований Анна Яшина.