ВР сегодня рассмотрит постановление о поддержке инициативы Порошенко об автокефалии церкви

Также ориентировочно в 10.30 в Верховной Раде планируется выступление Петра Порошенко.

Сегодня Верховная Рада Украины должна рассмотреть проект постановления о поддержке обращения президента к вселенскому патриарху Варфоломею I о предоставлении Томоса на автокефалию Православной Церкви в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, также сегодняшней повесткой дня работы парламента предполагается рассмотрение вопроса о назначении судей Конституционного суда Украины.

Кроме того, депутаты планируют рассмотреть вопрос о назначении отдельных внеочередных местных выборов.

Среди прочего, будет рассматриваться ряд вопросов, касающихся аграрной политики.

Читайте такжеОбращение к Варфоломею по признанию поместной церкви в Украине готовили все фракции Рады, кроме «Оппоблока»

Также сегодня в Верховную Раду Украины должен прибыть президент Петр Порошенко.

Ориентировочно в 10.30 планируется выступление президента в ВР.

Очевидно, визит президента будет связан с рассмотрением сегодня народными депутатами проекта постановления о поддержке обращения президента к вселенскому патриарху Варфоломею I о предоставлении Томоса на автокефалию Православной Церкви в Украине.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля на встрече с лидерами парламентских фракций Порошенко заявил, что он и иерархи УПЦ КП и УАПЦ решили официально обратиться к вселенскому патриарху Варфоломею I с просьбой о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине и просят парламент поддержать это обращение.