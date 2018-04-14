Порошенко считает вынужденным, но оправданным шагом удар коалиции против объектов режима Асада

17:14, 14 апреля 2018
Политика
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Порошенко считает вынужденным, но оправданным шагом удар международной коалиции против объектов режима Асада / фото УНИАН

Об этом глава государства заявил на своей странице в Facebook.

«Рассматриваем точечный удар международной коалиции против объектов военной химической инфраструктуры режима Асада как вынужденный, но оправданный шаг», - написал Порошенко.

«Это - справедливый ответ на факт совершения жестокого преступления против человечности - химической атаки в Думе 7 апреля, унесшей жизни десятков невинных людей», - подчеркнул президент Украины.

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По его словам, Украина призывает задействовать все возможные механизмы и инструменты ООН, в том числе Совет Безопасности, для предотвращения подобных диктаторских режимов в будущем.

Как сообщал УНИАН, США, Великобритания и Франция в ночь на субботу нанесли авиаудары по военным объектам в Сирии, которые связывают с химическим оружием. Такие действия союзники предприняли после того, как армия Башара Асада в очередной раз применила химическое оружие, в результате которого погибли гражданские лица.

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В поддержку действий союзников уже выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Европейского Совета Дональд Туск и другие мировые политики.

Североатлантический альянс сегодня проведет экстренное заседание в связи с ударами США, Великобритании и Франции по объектам химического оружия на территории Сирии.

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Теги: #Сирия#Петр Порошенко#ракетный удар по Сирии