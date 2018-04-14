Порошенко считает вынужденным, но оправданным шагом удар коалиции против объектов режима Асада

Президент Украины считает это справедливым ответом на факт совершения жестокого преступления против человечности - химической атаки в Думе 7 апреля.

Президент Украины Петр Порошенко считает вынужденным, но оправданным шагом точечный удар международной коалиции против объектов военной химической инфраструктуры режима президента Сирии Башара Асада.

Об этом глава государства заявил на своей странице в Facebook.

«Рассматриваем точечный удар международной коалиции против объектов военной химической инфраструктуры режима Асада как вынужденный, но оправданный шаг», - написал Порошенко.

«Это - справедливый ответ на факт совершения жестокого преступления против человечности - химической атаки в Думе 7 апреля, унесшей жизни десятков невинных людей», - подчеркнул президент Украины.

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По его словам, Украина призывает задействовать все возможные механизмы и инструменты ООН, в том числе Совет Безопасности, для предотвращения подобных диктаторских режимов в будущем.

Как сообщал УНИАН, США, Великобритания и Франция в ночь на субботу нанесли авиаудары по военным объектам в Сирии, которые связывают с химическим оружием. Такие действия союзники предприняли после того, как армия Башара Асада в очередной раз применила химическое оружие, в результате которого погибли гражданские лица.

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В поддержку действий союзников уже выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Европейского Совета Дональд Туск и другие мировые политики.

Североатлантический альянс сегодня проведет экстренное заседание в связи с ударами США, Великобритании и Франции по объектам химического оружия на территории Сирии.