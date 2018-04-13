Россия проигрывает на большинстве «геополитических площадок» - аналитик

Аналитик считает, что противостояние с США, НАТО и в определенной мере с ЕС сегодня является наиболее выгодным геополитическим позиционированием России, которое в тактическом плане дает ей больше преимуществ, чем недостатков.

Директор Национального института стратегических исследований Владимир Горбулин считает, что Россия проигрывает на большинстве «геополитических площадок», российский блеф будет разоблачен и реальность вернет свои права.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал во время выступления на 11-м Киевском форуме по вопросам безопасности.

«Для нынешнего российского режима нет ничего хуже, чем признать западные правила и избавиться от собственных имперских иллюзий, потому что тогда теряется все, что имеет для него ценность, а от этих ценностей путинская Россия никогда не откажется», - заявил он.

По убеждению Горбулина, конфронтация с Западом позволяет Кремлю выступать при этом от имени всего русского народа.

«Противостояние с США, НАТО и в определенной мере с ЕС является сегодня наиболее выгодным геополитическим позиционированием России, которое в тактическом плане дает ей больше преимуществ, чем недостатков», - считает аналитик.

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Горбулин отмечает, что Россия сделала заявку на то, чтобы возглавить «антизападный тренд», который объективно сформировался на данном историческом этапе. «Здесь совпало много факторов - кризис в ЕС, усталость США от мирового лидерства и пробуждение исламского мира, амбиции Китая, экономический кризис и исчерпаемость ресурсов роста, не говоря уже об идеологическом и информационном факторах, состояние международного права и международных институтов безопасности», - считает он.

«Все это потому, что якобы Запад довел мир к нынешнему кризису, а Россия несет в него определенную альтернативную модель и альтернативный порядок. Странным образом этот новый «русский порядок» совпадает с политикой Асада в Сирии, Мадуро в Венесуэле, входит в резонанс с политикой руководства Китая, Ирана, Турции, объединяет крайних левых в Греции, крайних правых в Венгрии и все возможные радикальные силы в Европе», - заметил аналитик.

По мнению Горбулина, это все позволяет России играть гораздо большую роль, чем ту, которая сопоставима с ее реальными возможностями и ресурсами.

«Нет сомнений, что на большинстве площадок, на которых сегодня ведет свою геополитическую игру Москва - она проигрывает. Блеф будет разоблачен и реальность вернет свои права. Кремль может еще долго манипулировать своими близкими партнерами и союзниками, используя их интересы, зависимость, иллюзии относительно намерений и возможностей России. Мы сами недавно были в этом состоянии тревожной неопределенности, безуспешно пытаясь понять, чего хочет Москва, и как следует понимать ее слова и действия. Тяжелый урок 2014 года вернул нам способность видеть вещи такими, какие они есть», - заявил он.