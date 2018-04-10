Меркель допустила проведение встречи лидеров Германии, Франции и Украины в мае

Лидеры трех стран могут обсудить дальнейшие шаги по урегулированию ситуации на Донбассе без участия президента РФ.

Канцлер Германии Ангела Меркель не исключила проведения трехсторонней встречи лидеров Германии, Франции и Украины в Аахене в мае.

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Об этом канцлер ФРГ сказала в Берлине на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко, которая транслировалась на телеканале «Прямой».

Меркель отметила, что в мае в городе Аахен состоится церемония награждения лауреатов международной премии имени Карла Великого, однако российский президент Владимир Путин не будет присутствовать на мероприятии.

Вместе с тем церемонию посетят президенты Франции Эммануэль Макрон и Украины Петр Порошенко. Также Меркель подтвердила свое участие в мероприятии.

В связи с этим она обсудила с украинским лидером проведение возможной трехсторонней встречи лидеров ФРГ, Франции и Украины.

"Украинский президент будет в Аахене. Возможно, там будет встреча. Мы об этом говорили", - сказала Меркель.

"Но это, конечно, не будет "нормандский формат" в связи с тем, что "нормандский формат" касается четырех, а российского президента не будет в Аахене, но мы обменяемся втроем мнениями относительно дальнейших шагов, которые будут сделаны, но это нельзя назвать "нормандским форматом", - сказала Меркель.