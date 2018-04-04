Рада заслушивает Холодницкого и Сытника (прямая трансляция)

По словам Парубия, по 10 минут каждый из выступает с докладом, потом по 10 минут будут вопросы от народных депутатов, и 25 минут будут выступать представители депутатских фракций и групп.

Верховная Рада заслушивает информацию заместителя генерального прокурора Украины - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого и директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника, что будет продолжаться полтора часа.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Верховной Рады Андрей Парубий на заседании парламента.

По словам Парубия, по 10 минут каждый из них будет выступает с докладом, затем по 10 минут будут вопросы от народных депутатов к каждому, и по 25 минут будут выступать представители депутатских фракций и групп.

«Вместе 45 минут по каждому докладу, и мы до 14.00 должны успеть заслушать информацию и Назара Холодницкого, и Артема Сытника», - отметил Парубий.

Как сообщал УНИАН, 30 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что обратился в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров с представлением о снятии Холодницкого с должности руководителя САП. Как сообщила пресс-служба Генпрокуратуры, дисциплинарные жалобы о совершении Холодницким дисциплинарных проступков составлены по фактам, выявленным в ходе уголовного производства, которое расследуется НАБУ совместно с ГПУ.