Порошенко - немецким журналистам: Украина стремится стать членом Альянса "в следующем 10-летии"

Петр Порошенко убежден, что вместе с Украиной Североатлантический альянс стал бы сильнее и эффективнее.

Украина стремится в ближайшие 10 лет присоединиться к НАТО.

Об этом президент Петр Порошенко заявил в интервью изданию Hamburger Abendblatt, которое входит в немецкий медиаконцерн Funke Media Group, сообщили в пресс-службе главы государства.

«Мы с особой настойчивостью работаем над членством в НАТО. Наша цель - в следующем 10-летии стать членом Альянса», - сказал президент.

По его убеждению, вместе с Украиной Североатлантический альянс стал бы сильнее и эффективнее, чем сегодня.

Порошенко отметил, что «государства НАТО могли бы поучиться у Украины, как противостоять России».

Говоря о дальнейшей интеграции в альянс, президент отметил: «Нам нужен теперь план действий для получения полного членства в НАТО. Мы стремимся получить этот план действий до конца 2019 года».

Читайте такжеКлимкин и Столтенберг обсудили последующие шаги в отношениях Украины с НАТО

«Украина стремится как можно скорее выполнить все критерии для членства в НАТО и ЕС», - добавил президент.

При этом он подчеркнул, что государство тратит до 6% ВВП на оборону.

«Это в четыре раза больше, чем у части партнеров НАТО», - отметил президент Украины.

По его словам, в 2013 году только 16% украинцев поддерживали идею членства в НАТО, на сегодня - 59%.

«Это невероятный результат после 70 лет коммунистического режима», - подчеркнул Порошенко.

Глава государства также напомнил, что с 2014 года Украина противостоит российской агрессии. При этом он подчеркнул, что, аннексировав 18 марта 2014 Крым, Россия разрушила систему международного порядка после Второй мировой войны.

«Для системы глобальной безопасности не существует альтернативы сильному НАТО», - подытожил президент.

Как сообщал УНИАН, в феврале в письме к генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу Порошенко попросил предоставить Украине План действий для членства в альянсе (ПДЧ).

16 марта Порошенко заявил, что поручил подготовить проект поправок в Конституцию относительно стремлений Украины вступить в Североатлантический альянс и Европейский Союз.