Рубану объявили новое подозрение в захвате государственной власти

Он подозревается в сговоре о совершении насильственного свержения конституционного строя.

15 марта задержанному руководителю Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану объявили дополнительное подозрение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Апелляционном суде города Киева заявили прокуроры во время рассмотрения жалобы адвокатов Рубана на решение суда первой инстанции о применении к Рубану меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Рубану было сообщено о дополнительном подозрении. Он подозревается в сговоре о совершении насильственного свержения конституционного строя и захвате государственной власти, в подготовке к совершению действий с целью насильственного свержения конституционного строя", - заявили прокуроры.

Как сообщал УНИАН, 8 марта на КПВВ на линии разграничения правоохранители задержали руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана с арсеналом оружия, спрятанном в мебели. Ему было объявлено подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.14 (приготовление к преступлению), ч.3 ст.258 (террористический акт) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Рубан отверг все предъявленные ему обвинения и заявил, что не знал о наличии в автомобиле оружия.

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9 марта председатель СБУ Василий Грицак заявил, что спецслужбе удалось предотвратить масштабные теракты, которые должны были быть совершены в ближайшее время в Киеве и других городах. По словам Грицака, Рубан вместе с главарями «ДНР» готовил теракты в центре столицы, злоумышленники планировали обстрелять из минометов дома.

15 марта на допрос по делу Рубана в СБУ вызвали народного депутата Надежду Савченко.

В тот же день генпрокурор Юрий Луценко внес в парламент представления о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте Савченко. Луценко заверил, что следователи имеют «неопровержимые доказательства» того, что Савченко лично планировала и давала указания по совершению теракта в сессионном зале ВР.

Сегодня, 20 марта, Апелляционный суд Киева оставил без изменений решение суда первой инстанции об аресте Рубана до 6 мая.