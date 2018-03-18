В Севастополе выдают медаль всем проголосовавшим на выборах президента России (фото)

На вкладыше написано, что это медаль в память о «референдуме», который прошел в Севастополе 16 марта 2014 года.

В аннексированном Севастополе всем проголосовавшим 18 марта на выборах президента России выдают памятные медали.

Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

На вкладыше написано, что это медаль в память о «референдуме», который прошел в Севастополе 16 марта 2014 года.

В январе глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призывал крымчан всех национальностей бойкотировать выборы президента России.

Назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов угрожал увольнением чиновникам, которые призывают подчиненных не идти на выборы президента России.

16 февраля президент Украины Петр Порошенко призвал мировую общественность не признавать результаты будущих выборов президента России в аннексированном Крыму.

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О непризнании выборов президента России в аннексированном Крыму говорится в декларации Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.​

Выборы президента России проводят 18 марта 2018 года – годовщину российской аннексии Крыма. В них принимают участие восемь кандидатов – Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости». Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.