НАТО признало за Украиной статус страны-аспиранта

Вместе с Украиной такой статус получили Грузия, Македония, Босния и Герцеговина.

Северо-Атлантический альянс признает стремление Украины быть полноценным членом организации.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте НАТО.

"Двери НАТО остаются открытыми для любой европейской страны, которая способна взять на себя обязательства членства и способствовать безопасности в евроатлантическом регионе. С 1949 года членство в НАТО выросло с 12 до 29 стран, пройдя 7 этапов расширения. На сегодня четыре страны-партнера заявили о своем стремлении к вступлению в НАТО: Босния и Герцеговина, Грузия, бывшая югославская республика Македония и Украина", - говорится в сообщении.

Как разъясняют на сайте, страны-аспиранты - это страны, которые задекларировали свои стремления по вступлению в НАТО. Страны-аспиранты могут быть приглашены для участия в разработке плана действий относительно членства (ПДЧ) для подготовки к потенциальному членству и демонстрации их способности выполнять обязательства относительно возможного будущего членства. Участие в ПДЧ не гарантирует членства в организации, но это является основным механизмом подготовки.

Как сообщал УНИАН, из-за принятого в прошлом году законе "Об образовании" Венгрия блокировала евроинтеграционные стремления Украины, в том числе и вступление в НАТО.