Долина, Буйнов и Фрейндлих попали в "черный список" Минкульта

14:07, 07 марта 2018
Политика
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Минукуль дополнил &quot;черный список&quot; российских артистов / ruskino

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Об этом говорится в приказе Минкульта №184 от 6 марта, обнародованном на сайте ведомства.

«Обновить список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, дополнив его лицами: Миньков Александр Витальевич, Баширов Александр Николаевич, Долматов Алексей Сергеевич (рэпер Guf - УНИАН), Фрейндлих Алиса Бруновна, Цыганова Виктория Юрьевна, Буйнов Александр Николаевич, Долина Лариса Александровна», - говорится в приказе.

Сейчас в перечне лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины, находится 131 человек, преимущественно представители русской культуры и шоу-бизнеса.

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Теги: #российские артисты в Украине