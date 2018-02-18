Сторонники Саакашвили требуют от украинской власти предоставить ему возможность защитить свои права в украинском суде

Под заявлением подписались лидеры 10 политических партий.

Сторонники лидера партии «Движение новых сил» Михеила Саакашвили, выдворенного из Украины по процедуре реадмиссии, требуют от украинской власти предоставить ему возможность защитить свои права в украинском суде.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление от имени оппозиционных сил со сцены на Михайловской площади огласил народный депутат Виктор Чумак.

В частности, он заявил, что «власть осуществила политическую расправу» и нарушила права человека, выслав Саакашвили из Украины.

«Это преступление должно быть расследовано. Все должностные лица, нарушившие закон и свои должностные обязанности, должны оказаться на скамье подсудимых», - зачитал Чумак.

«Мы требуем обеспечить возвращение Саакашвили в Украину, предоставив ему возможность защитить свои права и достоинство в украинских судах в соответствии с законодательством и международным правом», - говорится в заявлении оппозиционных сил.

Читайте такжеСторонники Саакашвили объявили о создании комитетов гражданского сопротивленияТакже они призывают всех украинцев поддержать это обращение, а мировых лидеров и дипломатов – «дать принципиальную оценку политическим репрессиям, к которым прибегает украинская власть».

Также Чумак заявил, что «Порошенко стал на путь подмены закона произволом».

Под заявлением подписались лидеры политических партий «Батькивщина» (Юлия Тимошенко), «Самопомич» (Андрей Садовый), «Свобода» (Олег Тягнибок), «Демократический альянс» (Василий Гацкьо), «Гражданская позиция» (Анатолий Гриценко) и «Движение новых сил» (Давид Сакварелидзе). Также к заявлению присоединились гражданское движение «Хвиля» (Виктор Чумак), объединение «Альтернатива» (Егор Фирсов), «Народный контроль» (Дмитрий Добродомов) и Европейская партия (Николай Катеринчук).

Как сообщал УНИАН, 12 февраля Саакашвили был задержан правоохранителями в одном из ресторанов Киева, откуда он, по утверждениям соратников, был вывезен в неизвестном направлении.

Читайте такжеСаакашвили заметили в аэропорту Амстердама (фото)В Госпогранслужбе заявили, что Саакашвили возвращен по процедуре реадмиссии в Польшу, откуда он прибыл в нарушение украинского законодательства. Впоследствии на официальном сайте пограничной службы Польши появилось сообщение о том, что Саакашвили уже находится на территории этой страны.

13 февраля во время пресс-конференции в Варшаве Саакашвили заявил, что в ближайшие дни планирует увидеться с семьей в Нидерландах, а затем заниматься политической деятельностью в Европе.

14 февраля в Нидерландах Саакашвили предоставили удостоверение личности, которое позволяет ему проживать и работать в странах-членах Евросоюза, после чего он заявил, что «как никогда решительно настроен вернуть свое украинское гражданство».

16 февраля Кассационный суд в составе Верховного суда приостановил рассмотрение жалобы адвокатов Саакашвили относительно законности указа президента Украины о лишении украинского гражданства экс-президента Грузии. Производство по делу приостановлено из-за поданного адвокатами заявление об отводе всей коллегии судей. Пока неизвестно, когда будет рассматриваться заявление, а также, в случае удовлетворения или отклонения этого заявления, когда продолжится рассмотрение кассационной жалобы о лишении Саакашвили гражданства.

Справка УНИАН. В конце июля 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении Саакашвили гражданства Украины. По данным члена коллегии МВД Антона Геращенко, Саакашвили лишили гражданства, поскольку он предоставил недостоверные данные, в частности, его судимости в Грузии. 29 января 2018 года Кассационный суд в составе Верховного суда начал рассмотрение дела по иску Саакашвили к президенту Украины о признании незаконным и отмене указа о лишении его украинского гражданства.