В Киеве на сегодня, 15 декабря, объявлено штормовое предупреждение.
По данным Укргидрометцентра, сегодня в столице ожидается сильный ветер.
"В ближайший час с сохранением днем 15 декабря порывы ветра 15-18 м/с", - говорится в предупреждении.
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Как отмечается, из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.
Погода в Киеве и области сегодня
По данным Укргидрометцентра, сегодня на Киевщине ожидается облачная погода, снег и мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Из-за сильного ветра ожидается метель.
Температура по области днем составит от 3° мороза до 2° тепла; в Киеве днем около 0°.