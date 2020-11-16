Ураган "Йота" в Карибском море усилился до третьей категории

17:31, 16 ноября 2020
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Метеорологи предупреждают, что он может вызвать штормовые волны, сильные порывы ветра, наводнения и оползни на территории стран Центральной Америки.

Метеорологи предупреждают, что ураган может вызвать штормовые волны \ фото REUTERS
Метеорологи предупреждают, что ураган может вызвать штормовые волны \ фото REUTERS

Ураган "Йота", который сформировался в Карибском море, сегодня усилился до третьей категории по шкале Саффира - Симпсона.

Циклон "Вамко" унес жизни 67 человек на Филиппинах, многие районы все еще затоплены (фоторепортаж)В настоящее время он находится в 70 км к северо-востоку от колумбийского острова Провиденсия и движется на запад со скоростью 17 км/ч, сообщает Национальный центр США по наблюдению за ураганами, передает РБК-Украина.

Сейчас максимальные порывы ветра урагана достигают 56,9 м/с. Ожидается, что "Йота" усилится в понедельник до урагана четвертой категории и обрушится на побережье Никарагуа и Гондураса примерно в 8:00 (16:00 по Киеву).

Метеорологи предупреждают, что он может вызвать штормовые волны, сильные порывы ветра, наводнения и оползни на территории стран Центральной Америки. Для острова Провиденсия, а также некоторых прибрежных районов на востоке Гондураса и северо-востоке Никарагуа действует штормовое предупреждение.

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Автор: УНИАН

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Теги: ураган
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