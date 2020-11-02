На Филиппины обрушился супертайфун, погибли по меньшей мере 10 человек (фоторепортаж)
Манильский международный аэропорт закрыт, отменены десятки авиарейсов.
По меньшей мере 10 человек погибли, еще трое пропали без вести после того, как тайфун "Гони", самый сильный в мире тайфун этого года, прошел через юг главного острова Филиппин Лусон.
Как сообщает Reuters, более 300 домов были погребены под вулканическими породами и потоками грязи от вулкана Майон.
Сообщается о порывах ветра до 170 км в час и интенсивных осадках, эвакуированы более 390 тысяч человек.
Манильский международный аэропорт закрыт, отменены десятки авиарейсов.
"Гони" - один из самых сильных штормов, который обрушился на Филиппины со времен супертайфуна "Хайянь" в 2013 году, в результате которого погибли более 6,3 тыс. человек.
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