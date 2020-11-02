На Филиппины обрушился супертайфун, погибли по меньшей мере 10 человек (фоторепортаж)

05:32, 2 ноября 2020
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Манильский международный аэропорт закрыт, отменены десятки авиарейсов.

Тайфун на Филиппинах / REUTERS
Тайфун на Филиппинах / REUTERS

По меньшей мере 10 человек погибли, еще трое пропали без вести после того, как тайфун "Гони", самый сильный в мире тайфун этого года, прошел через юг главного острова Филиппин Лусон.

Как сообщает Reuters, более 300 домов были погребены под вулканическими породами и потоками грязи от вулкана Майон.

REUTERS
REUTERS

Сообщается о порывах ветра до 170 км в час и интенсивных осадках, эвакуированы более 390 тысяч человек.

Манильский международный аэропорт закрыт, отменены десятки авиарейсов.

"Гони" - один из самых сильных штормов, который обрушился на Филиппины со времен супертайфуна "Хайянь" в 2013 году, в результате которого погибли более 6,3 тыс. человек.

REUTERS
REUTERS

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Автор: Юлия Петриченко

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Теги: Филиппинытайфун
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