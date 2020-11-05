Наводнения и оползни: в Никарагуа и Гондурасе бушует шторм "Эта", есть жертвы (фоторепортаж)

Шторм повредил дома, дороги и мосты, вынудив тысячи людей укрыться в убежищах.

Шторм "Эта" - один из самых сильных, обрушившихся на Центральную Америку за многие годы, накрыл Никарагуа как ураган 4-й категории, а затем ослаб, захлестнув соседний Гондурас.

Об этом сообщает Reuters.

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По прогнозам Национального ураганного центра США (NHC), "Эта" вернется в море и наберет обороты в виде тропического шторма, который в эти выходные достигнет Кубы и южной Флориды.

На территории Никарагуа и Гондураса шторм повредил дома, дороги и мосты, вынудив тысячи людей укрыться в убежищах.

В Гондурасе объявили чрезвычайное положение.

К вечеру шторм находился примерно в 115 км к востоку от столицы Гондураса Тегусигальпы, дул ветер со скоростью 55 км/ч.

15-летний мальчик утонул под проливным дождем, пытаясь перейти реку, а 13-летняя девочка погибла в результате оползня у своего дома. Десятки людей, живущих вдоль реки Чолутеки в Тегусигальпе, эвакуировались, когда вода вышла из берегов.

В Никарагуа шторм повалил деревья и линии электропередач, и вызвал серьезное наводнение. Местные СМИ сообщили, что двое шахтеров погибли в результате оползня.

Власти заявили, что в результате шторма погиб один человек в Гватемале, где дожди повалили деревья и спровоцировали оползни.

До утра понедельника наводнения также возможны на Ямайке, юго-востоке Мексики, южной части Гаити, Каймановых островах и западной части Кубы.

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