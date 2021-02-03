Завтра в Киеве пройдет дождь, температура повысится до +5°

Днем ожидается облачная погода.

В Киеве ожидается небольшой дождь / Фото REUTERS

В четверг, 4 февраля, в Киеве температура днем потеплеет до +5°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

Читайте также Завтра всю Украину накроют ливни, а ночью ударит мороз (карта)

Согласно прогнозу, ночью похолодает до -9°, а днем столбики термометров покажут +5°.

Весь день будет наблюдаться облачность, ожидается небольшой дождь.

Скорость ветра днем составит 3,6 м/с.

Атмосферное давление 740 мм ртутного столба.

Народные приметы 4 февраля

4 февраля - Тимофей-полузимник. Про этот день говорили, что уже прошла половина зимы. Именно 4 февраля наступают февральские морозы, в народе - тимофеевские морозы.

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды: