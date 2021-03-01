Завтра в Киеве будет пасмурно с температурой до +6°

Осадков не ожидается.

В Киеве завтра ожидается облачная погода / Фото УНИАН

Согласно прогнозу, ночью в Киеве температура упадет до -1°, а днем термометры покажут +6°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

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Весь день будет пасмурно. Без осадков.

Скорость ветра днем составит 6,3 м/с.

Атмосферное давление 752 мм ртутного столба.

Народные приметы 2 марта

2 марта - лучше всего обратить внимание на небо. Если облака плывут быстро и высоко, значит, будет хорошая погода.

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