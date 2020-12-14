Сегодня в Киеве - пасмурно, возможен небольшой дождь
Температура днем не опустится ниже 0°.
В понедельник, 14 декабря, в Киеве ожидается облачная погода. Столбики термометров поднимутся до 0°.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Сегодня Украину накроют дожди и потепление: температура днем не упадет ниже 0° (карта)
Согласно прогнозу, ночью температура составит -1°, а днем - поднимется максимум до 0°. Ожидается небольшой дождь.
Ветер восточного направления со скоростью до 3 м/с.
Атмосферное давление - 747 мм рт. ст.
Народный прогноз на 14 декабря
14 декабря — Наумов Декабрь снегом глаз радует, а морозом ухо рвет. Пророк Наум наставит на ум. В этот день в царской России родители отдавали мальчиков на обучение к дьячкам, отставным солдатам и т. п, которые могли научить детей грамоте. В этот день день будущий учитель приходил в дом родителей ученика, где его встречали с почетом. Отец брал сына за руку и как бы передавал его учителю, прося научить уму-разуму, а за нерадивость наказывать кнутом.
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