Завтра в Киеве будет пасмурно с температурой до +1°
В столице осадков не ожидается.
Во вторник, 12 января, в Киеве ожидается облачная погода. Столбики термометров опустятся до +1°.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Теплая зима заканчивается: завтра температура в Украине начнет снижаться (карта)
Согласно прогнозу, ночью температура составит -4°, а днем поднимется максимум до 0°. Без осадков.
Ветер южного направления со скоростью до 1,8 м/с.
Атмосферное давление - 752 мм рт. ст.
Народный прогноз на 12 января
12 января в народном календаре — Мученицы Онисьи, которую еще называли в народе Порезуха. В этот день резали скот, произнося: «Кабанчика или свинку до Васильева вечерка». В этот была такая примета-поговорка: ко дню Онисьи — холода над землей повисли.
Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:
- На Львовщине произошло землетрясение
- Дневная температура в Карпатах упала до -15°, горы засыпало снегом (фото, видео)
- На этой неделе в Украине начнутся затяжные снегопады, днем ударит мороз до -19° (карта)
- Синоптик рассказала, когда ожидать пик морозов в Украине
- В Укргидрометцентре дали прогноз погоды на Крещение
Новости партнеров
Погода в Украине
- Винница-1°... -4°
- Днепр+1°... -5°
- Донецк-1°... -9°
- Житомир+1°... -3°
- Запорожье+2°... -6°
- Ивано-Франковск+1°... -4°
- Киев+2°... -3°
- Кропивницкий+1°... -4°
- Луганск0°... -4°
- Луцк0°... -3°
- Львов0°... -4°
- Николаев+2°... -2°
- Одесса+2°... 0°
- Полтава0°... -6°
- Ровно-1°... -3°
- Симферополь+2°... -2°
- Сумы0°... -4°
- Тернополь-1°... -3°
- Харьков0°... -8°
- Херсон+2°... -3°
- Хмельницкий-1°... -4°
- Черкассы0°... -3°
- Чернигов0°... -4°
- Черновцы+1°... -3°
-4°
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
Ощущается как:-4 °
Мин./макс. температура:-2° / +6°
Влажность:80 %
Давление:761 мм
Ветер: 2.9 м/с
Вероятность осадков:15 %
Восход:07:28
Закат17:07
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей