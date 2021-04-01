Метели возвращаются: синоптик предупредила о резкой смене погоды в Украине

Завтра ожидаются мокрый снег, налипание мокрого снега, метели и снежные заносы.

Завтра в Украину "вернется" зима / Фото ua.depositphotos.com

В Украину идут снегопады и резкое снижение температуры воздуха.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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"Завтра ситуация кардинально изменится. К нам идет мощный холодный атмосферный фронт с севера Европы. И именно за ним будет распространяться холодный воздух", - написала она.

2 апреля в большинстве областей Украины в связи с перемещением холодного фронта и обвала арктического воздуха ожидаются мокрый снег, снег, налипание мокрого снега, местами метели и снежные заносы.

В южной части снег будет перемешиваться с дождем, что будет провоцировать обледенение.

Температура воздуха ближайшей ночью резко снизится до -1°...-7° .

Днем в пятницу столбики термометров будут колебаться в пределах от -4° до +1°.

Ночью и завтра утром в Киеве будет выпадать снег и мокрый снег, возможны метели, налипание мокрого снега. Днем осадки ослабнут, однако температура воздуха снизится до -2°....-5°.

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