Метели возвращаются: синоптик предупредила о резкой смене погоды в Украине
Завтра ожидаются мокрый снег, налипание мокрого снега, метели и снежные заносы.
В Украину идут снегопады и резкое снижение температуры воздуха.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
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"Завтра ситуация кардинально изменится. К нам идет мощный холодный атмосферный фронт с севера Европы. И именно за ним будет распространяться холодный воздух", - написала она.
2 апреля в большинстве областей Украины в связи с перемещением холодного фронта и обвала арктического воздуха ожидаются мокрый снег, снег, налипание мокрого снега, местами метели и снежные заносы.
В южной части снег будет перемешиваться с дождем, что будет провоцировать обледенение.
Температура воздуха ближайшей ночью резко снизится до -1°...-7° .
Днем в пятницу столбики термометров будут колебаться в пределах от -4° до +1°.
Ночью и завтра утром в Киеве будет выпадать снег и мокрый снег, возможны метели, налипание мокрого снега. Днем осадки ослабнут, однако температура воздуха снизится до -2°....-5°.
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