На западе Украины объявили штормовое предупреждение на 19 августа

На Закарпатье ожидаются сильные ливни.

На западе Украины объявлено штормовое предупреждение / фото УНИАН

В среду, 19 августа, в западных областях Украины ухудшится погода: ожидаются грозы, ливни, сильный ветер и град. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Так, днем 19 августа в западных областях Украины ожидаются грозы, местами значительные дожди, во время гроз местами шквалы 15-20 м/с, град. По Закарпатской области в отдельных пунктах сильные ливни.

Также отмечается, что из-за непогоды на западе Украины объявлен I уровень опасности, "желтый".

Непогода в Украине

В среду, 12 августа, в Одессе прошел сильный дождь с грозой, который затопил улицы города. Из-за ливня потопы произошли на улице Балковской и в районе Пересыпи, на Таировском жилом массиве (в частности, улицах Ильфа и Петрова, Академика Вильямса, площади Независимости).

Во вторник, 11 августа, несколько районов Днепра накрыла непогода: сильный ветер повалил деревья, а град побил автомобили. Главные улицы Днепра были затоплены, град размером с горошину осыпал Воскресенское, проспект Яворницкого и ближайшие улицы. Также сильный ветер повалил деревья и ветки.

Внезапная непогода наделала беды в Черновицкой области. Сильный ветер сорвал часть кровли школы и сельского совета в Старых Бросковцах. Также были повреждены крыши 30 индивидуальных жилых домов. Из-за урагана без электроснабжения остались 9 населенных пунктов Сторожинецкого района, один из них частично.