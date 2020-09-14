Будет по-летнему тепло: прогноз погоды в Украине на завтра, 15 сентября

Завтра в Украине ожидается сухая погода, местами облачно.

Погода на завтра, 15 сентября / фото УНИАН

Завтра, 15 сентября, в Украине будет тепло и без осадков.

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Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В Киеве завтра без осадков, температура воздуха ночью +12°, днем +27°.

В Чернигове переменная облачность, температура воздуха ночью +9°, днем +25°.

Во Львове во вторник будет переменная облачность, ночью +12°, днем +26°.

В Луцке ночью +12°, днем +26°, солнечно.

В Ривном во вторник без осадков, ночью +12°, днем +26°.

В Тернополе без осадков, температура воздуха ночью +11°, днем +27°.

В Хмельницком солнечно, ночью +12°, днем +27°.

В Ивано-Франковске завтра будет облачно, без осадков, ночью +13°, днем +26°.

В Черновцах во вторник без осадков, ночью +13°, днем +27°, ясно.

В Виннице завтра солнечно, температура воздуха +13°...+27°.

В Житомире во вторник без осадков, температура ночью +11°, днем +27°.

В Черкассах ночью +11°, днем +26°, облачно с прояснениями.

В Кропивницком практически безоблачно, температура ночью +10°, днем +26°.

В Полтаве завтра без осадков, температура воздуха +15°...+25°.

Одесситам на завтра обещают солнечную погоду, температура ночью +16°, днем +28°.

В Херсоне во вторник ночью +14°, днем +29°, ясно, без осадков.

В Николаеве завтра будет по-летнему жарко без осадков, ночью +14°, днем +30°.

В Запорожье солнечно, температура ночью +13°, днем +28°.

В Сумах завтра без осадков, температура воздуха +11°...+22°.

В Харькове облачно, температура ночью +11°, днем +24°.

В Днепре завтра без осадков, температура ночью +13°, днем +29°.

В Симферополе во вторник переменная облачность, +15°...+26°.

В Краматорске завтра ясно и безоблачно, температура ночью +11°, днем +27°.

В Северодонецке без осадков, температура ночью +11°, днем +26°.

Погода в Украине 15 сентября / фото УНИАН

15 сентября - день Федота и Руфины, а также Момонтия Овчарника. Святой Момонтий считается покровителем коз и овец. Федот и Руфина - не выгоняют со двора скот: выгонишь - беду нагонишь. Красный закат - по приметам, скоро ударят первые морозы. Дождь идет 15 сентября - осень будет сухой.

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