Будет по-летнему тепло: прогноз погоды в Украине на завтра, 15 сентября

16:30, 14 сентября 2020
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Завтра в Украине ожидается сухая погода, местами облачно.

Погода на завтра, 15 сентября / фото УНИАН
Погода на завтра, 15 сентября / фото УНИАН

Завтра, 15 сентября, в Украине будет тепло и без осадков.

Синоптики предупреждают украинцев о чрезвычайной пожарной опасности

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра без осадков, температура воздуха ночью +12°, днем +27°.
  • В Чернигове переменная облачность, температура воздуха ночью +9°, днем +25°.
  • Во Львове во вторник будет переменная облачность, ночью +12°, днем +26°. 
  • В Луцке ночью +12°, днем +26°, солнечно.
  • В Ривном во вторник без осадков, ночью +12°, днем +26°.
  • В Тернополе без осадков, температура воздуха ночью +11°, днем +27°.
  • В Хмельницком солнечно, ночью +12°, днем +27°.
  • В Ивано-Франковске завтра будет облачно, без осадков, ночью +13°, днем +26°. 
  • В Черновцах во вторник без осадков, ночью +13°, днем +27°, ясно.
  • В Виннице завтра солнечно, температура воздуха +13°...+27°.
  • В Житомире во вторник без осадков, температура ночью +11°, днем +27°.
  • В Черкассах ночью +11°, днем +26°, облачно с прояснениями. 
  • В Кропивницком практически безоблачно, температура ночью +10°, днем +26°.
  • В Полтаве завтра без осадков, температура воздуха +15°...+25°.
  • Одесситам на завтра обещают солнечную погоду, температура ночью +16°, днем +28°. 
  • В Херсоне во вторник ночью +14°, днем +29°, ясно, без осадков. 
  • В Николаеве завтра будет по-летнему жарко без осадков, ночью +14°, днем +30°.
  • В Запорожье солнечно, температура ночью +13°, днем +28°.
  • В Сумах завтра без осадков, температура воздуха +11°...+22°.
  • В Харькове облачно, температура ночью +11°, днем +24°. 
  • В Днепре завтра без осадков, температура ночью +13°, днем +29°.
  • В Симферополе во вторник переменная облачность, +15°...+26°.
  • В Краматорске завтра ясно и безоблачно, температура ночью +11°, днем +27°. 
  • В Северодонецке без осадков, температура ночью +11°, днем +26°. 
Погода в Украине 15 сентября / фото УНИАН
Погода в Украине 15 сентября / фото УНИАН

15 сентября - день Федота и Руфины, а также Момонтия Овчарника. Святой Момонтий считается покровителем коз и овец. Федот и Руфина - не выгоняют со двора скот: выгонишь - беду нагонишь. Красный закат - по приметам, скоро ударят первые морозы. Дождь идет 15 сентября - осень будет сухой.

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Автор: Екатерина Лиманская

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