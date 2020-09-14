Будет по-летнему тепло: прогноз погоды в Украине на завтра, 15 сентября
Завтра в Украине ожидается сухая погода, местами облачно.
Завтра, 15 сентября, в Украине будет тепло и без осадков.
Синоптики предупреждают украинцев о чрезвычайной пожарной опасности
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
- В Киеве завтра без осадков, температура воздуха ночью +12°, днем +27°.
- В Чернигове переменная облачность, температура воздуха ночью +9°, днем +25°.
- Во Львове во вторник будет переменная облачность, ночью +12°, днем +26°.
- В Луцке ночью +12°, днем +26°, солнечно.
- В Ривном во вторник без осадков, ночью +12°, днем +26°.
- В Тернополе без осадков, температура воздуха ночью +11°, днем +27°.
- В Хмельницком солнечно, ночью +12°, днем +27°.
- В Ивано-Франковске завтра будет облачно, без осадков, ночью +13°, днем +26°.
- В Черновцах во вторник без осадков, ночью +13°, днем +27°, ясно.
- В Виннице завтра солнечно, температура воздуха +13°...+27°.
- В Житомире во вторник без осадков, температура ночью +11°, днем +27°.
- В Черкассах ночью +11°, днем +26°, облачно с прояснениями.
- В Кропивницком практически безоблачно, температура ночью +10°, днем +26°.
- В Полтаве завтра без осадков, температура воздуха +15°...+25°.
- Одесситам на завтра обещают солнечную погоду, температура ночью +16°, днем +28°.
- В Херсоне во вторник ночью +14°, днем +29°, ясно, без осадков.
- В Николаеве завтра будет по-летнему жарко без осадков, ночью +14°, днем +30°.
- В Запорожье солнечно, температура ночью +13°, днем +28°.
- В Сумах завтра без осадков, температура воздуха +11°...+22°.
- В Харькове облачно, температура ночью +11°, днем +24°.
- В Днепре завтра без осадков, температура ночью +13°, днем +29°.
- В Симферополе во вторник переменная облачность, +15°...+26°.
- В Краматорске завтра ясно и безоблачно, температура ночью +11°, днем +27°.
- В Северодонецке без осадков, температура ночью +11°, днем +26°.
15 сентября - день Федота и Руфины, а также Момонтия Овчарника. Святой Момонтий считается покровителем коз и овец. Федот и Руфина - не выгоняют со двора скот: выгонишь - беду нагонишь. Красный закат - по приметам, скоро ударят первые морозы. Дождь идет 15 сентября - осень будет сухой.
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Погода в Украине
- Винница+24°... +12°
- Днепр+28°... +13°
- Донецк+28°... +10°
- Житомир+24°... +13°
- Запорожье+28°... +13°
- Ивано-Франковск+25°... +12°
- Киев+25°... +14°
- Кропивницкий+26°... +12°
- Луганск+27°... +11°
- Луцк+24°... +11°
- Львов+25°... +11°
- Николаев+29°... +14°
- Одесса+29°... +15°
- Полтава+24°... +15°
- Ровно+24°... +11°
- Симферополь+29°... +15°
- Сумы+22°... +12°
- Тернополь+25°... +10°
- Харьков+23°... +13°
- Херсон+31°... +14°
- Хмельницкий+24°... +11°
- Черкассы+24°... +13°
- Чернигов+24°... +12°
- Черновцы+25°... +14°
Виргиния, США
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Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+22 °
Влажность:66 %
Давление:755 мм
Ветер: 5.2 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:06:50
Закат19:18
Видимость:16 км
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