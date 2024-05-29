В некоторых местах автомобилям приходится по дорогам "плыть".

Ночью в Одессе сильный ливень подтопил ряд улиц.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета. Говорится, что сильный дождь, который шел почти всю ночь, привел к подтоплению ряда магистральных улиц.

"Над ликвидацией подтоплений и обеспечением проезда работало семь бригад коммунального предприятия "Городские дороги". В работах задействованы восемь единиц техники и 25 сотрудников", - говорится в сообщении.

Как отмечается, сейчас на магистральных улицах движение восстановлено. В то же время пока затруднено движение по улице Одария, Атамана Чепиги угол Церковной, а также на улице Химической угол Промышленной.

По данным синоптиков, 29 мая также ожидаются осадки. В частности, согласно прогнозу погоды, в городе будет облачно, умеренный дождь, ветер днем южный, 7-12 м/с. Температура утром 14-16°C, днем 19-21°C, температура морской воды - 18-19°C.

В социальных сетях люди пишут, что по некоторым улицам трудно проехать и публикуют соответствующие видео. В частности, показали, что творится на Химической угол Промышленной, где территория превратилась в настоящее озеро, а автомобилям приходится почти плыть по дороге.

Погода в Украине

Напомним, в Украине 29 мая ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью на юге страны, в Винницкой области и Прикарпатье ожидаются дожди, местами грозы. Днем, кроме большинства северных областей, тоже будет дождливо. По данным Укргидрометцентра, ветер ожидается восточный, 5-10 м/с, температура воздуха - ночью - +12...+17 °C, в западных областях - +9...+14 °C; днем - +23...+28 °C, на юге, юго-западе и Кировоградщине - +19...+24 °C, на высокогорье Карпат - +13...+18 °C.

Также синоптики предупредили об опасных явлениях - 28-31 мая будут снижаться уровни воды на Верхнем Днепре (в пределах страны) и Десне с последующим уменьшением слоя затопления пойм и превышение опасных отметок нарушения транспортного сообщения с рядом приречных сел в Черниговском, Новгород-Северском, Нежинском, Корюковском районах Черниговской области (І уровень опасности - желтый).

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