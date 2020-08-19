Мощный ливень затопил Луцк (видео)
Местами затопило дороги и тротуары.
Во второй половине дня 18 августа Луцк накрыл сильный ливень, который сопровождался штормовым ветром.
Погода на сегодня: в Украине будет жарко, на западе пройдут дожди с грозами (карта)
Об этом сообщает местный сайт "Волынские новости".
От чрезмерного количества одновременных осадков затопило отдельные улицы города. И если в центральной части Луцка они создавали разве что дискомфорт, то в районе улицы Конякина традиционно разлилась большая лужа.
Отмечается, что не обошлось без потопа и на улице Кравчука. Уже традиционно во время большого ливня вода блокирует выезд на улицу. Также на улице Грабовского дерево свалилось прямо на проезжую часть. А на проспекте Свободы после ливня затопило дорогу и тротуар.
Непогода в Украине
В среду, 19 августа, в западных областях Украины ухудшится погода: ожидаются грозы, ливни, сильный ветер и град. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение.
В среду, 12 августа, в Одессе прошел сильный дождь с грозой, который затопил улицы города. Из-за ливня потопы произошли на улице Балковской и в районе Пересыпи, на Таировском жилом массиве (в частности, улицах Ильфа и Петрова, Академика Вильямса, площади Независимости).
Во вторник, 11 августа, несколько районов Днепра накрыла непогода: сильный ветер повалил деревья, а град побил автомобили. Главные улицы Днепра были затоплены, град размером с горошину осыпал Воскресенске, проспект Яворницкого и ближайшие улицы. Также сильный ветер повалил деревья и ветки.
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