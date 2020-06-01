В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +15°

08:30, 1 июня 2020
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В столице сегодня немного похолодает.

В Киеве сегодня пройдет дождь / Фото УНИАН
В Киеве сегодня пройдет дождь / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 1 июня в Киеве пройдет дождь, температура до +15°.

В Киеве в результате сильного дождя затопило дороги

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +15°, вечером - до +14°. Ветер переменный, до 4,8 м/с.

Солнце в столице взошло в 04:53, а зайдет в 20:57.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 1 июня, в Украине местами дожди, температура до +24°.

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Теги: #Киев#погода#дождь
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