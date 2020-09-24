Погода в Киеве: завтра в столице будет солнечно и тепло
Температура достигнет +26°, дождей не предвидится.
В пятницу, 25 сентября, в Киеве будет ясная и безоблачная погода, столбики термометров поднимутся до отметки +26°.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
Загрязнение воздуха в Киеве: три из пяти показателей превысили норму
Весь день в столице будет солнечно и тепло.
Температура воздуха +13°...+26°. Без осадков.
Ветер северо-западный с максимальной скоростью 2,1 м/с.
Атмосферное давление пониженное (745 мм рт. ст.)
25 сентября - день Артемона. Существовало поверье, что змеи с этого дня перебираются из полей в леса и уходят под землю.
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- Чернигов+25°... +8°
- Черновцы+24°... +10°
+16°
Погода Стерлинг - небольшая облачность
Ощущается как:+16 °
Мин./макс. температура:+13° / +22°
Влажность:84 %
Давление:753 мм
Ветер: 2.5 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:06:59
Закат19:02
Видимость:16 км
Фаза луны:
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