Погода в Киеве: завтра в столице будет солнечно и тепло

Температура достигнет +26°, дождей не предвидится.

Киевлян ждет приятная пятница / Фото flickr.com/photos/ellessar2010

В пятницу, 25 сентября, в Киеве будет ясная и безоблачная погода, столбики термометров поднимутся до отметки +26°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

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Весь день в столице будет солнечно и тепло.

Температура воздуха +13°...+26°. Без осадков.

Ветер северо-западный с максимальной скоростью 2,1 м/с.

Атмосферное давление пониженное (745 мм рт. ст.)

25 сентября - день Артемона. Существовало поверье, что змеи с этого дня перебираются из полей в леса и уходят под землю.

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