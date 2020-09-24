Погода в Киеве: завтра в столице будет солнечно и тепло

17:00, 24 сентября 2020
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Температура достигнет +26°, дождей не предвидится.

Киевлян ждет приятная пятница / Фото flickr.com/photos/ellessar2010
Киевлян ждет приятная пятница / Фото flickr.com/photos/ellessar2010

В пятницу, 25 сентября, в Киеве будет ясная и безоблачная погода, столбики термометров поднимутся до отметки +26°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

Загрязнение воздуха в Киеве: три из пяти показателей превысили норму

Весь день в столице будет солнечно и тепло. 

Температура воздуха +13°...+26°. Без осадков.

Ветер северо-западный с максимальной скоростью 2,1 м/с.

Атмосферное давление пониженное (745 мм рт. ст.)

25 сентября - день Артемона. Существовало поверье, что змеи с этого дня перебираются из полей в леса и уходят под землю.

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Автор: Елена Пилипчак

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