Погода на завтра: в Украине будет тепло, на Западе пройдут дожди
Самая жаркая погода будет на юге.
Согласно данным Погода УНИАН, 21 июля в Украине почти без осадков, температура до +33°.
Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине до конца июля
Прогноз погоды в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +15°, днем до +29°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +19°, днем до +33°.
На западе Украины местами пройдут дожди. Температура ночью до +12°, днем до +25°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +15°, днем до +29°. В центре без осадков, температура ночью до +12°, днем до +32°.
Согласно народному прогнозу, 21 июля - Прокопия, великомученика (Прокопа). Если черники в лесу спелые - то поспела и рожь, богатый будет урожай.
Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
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Погода в Украине
- Винница+27°... +15°
- Днепр+31°... +16°
- Донецк+30°... +15°
- Житомир+27°... +15°
- Запорожье+30°... +18°
- Ивано-Франковск+24°... +15°
- Киев+28°... +15°
- Кропивницкий+29°... +13°
- Луганск+28°... +14°
- Луцк+26°... +16°
- Львов+26°... +15°
- Николаев+31°... +17°
- Одесса+28°... +18°
- Полтава+28°... +15°
- Ровно+26°... +15°
- Симферополь+28°... +16°
- Сумы+25°... +13°
- Тернополь+24°... +14°
- Харьков+27°... +15°
- Херсон+32°... +16°
- Хмельницкий+23°... +14°
- Черкассы+27°... +14°
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