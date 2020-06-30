Погода на завтра: в Украине практически без осадков, температура до +33° (видеопрогноз)
Самая жаркая погода будет на юге.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 1 июля, в Украине практически без осадков, температура до +33°.
В Украине из-за непогоды остаются обесточенными 35 населенных пунктов
Прогноз погоды в Украине. На востоке практически без осадков, температура ночью до +16°, днем до +32°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +20°, днем до +33°.
На западе Украины практически без осадков. Температура ночью до +14°, днем до +28°.
В северных областях без осадков. Температура ночью до +15°, днем до +28°. В центре облачно с прояснениями, температура ночью до +15°, днем до +30°.
Прогноз погоды в Украине на среду, 1 июля
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Погода в Украине
- Винница+25°... +14°
- Днепр+30°... +19°
- Донецк+30°... +17°
- Житомир+25°... +13°
- Запорожье+31°... +20°
- Ивано-Франковск+23°... +13°
- Киев+26°... +16°
- Кропивницкий+31°... +16°
- Луганск+30°... +17°
- Луцк+24°... +15°
- Львов+24°... +15°
- Николаев+34°... +20°
- Одесса+31°... +20°
- Полтава+29°... +18°
- Ровно+24°... +15°
- Симферополь+29°... +19°
- Сумы+28°... +15°
- Тернополь+23°... +13°
- Харьков+30°... +19°
- Херсон+34°... +21°
- Хмельницкий+24°... +13°
- Черкассы+31°... +16°
- Чернигов+27°... +13°
- Черновцы+24°... +14°
Виргиния, США
+21°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+21 °
Влажность:61 %
Давление:751 мм
Ветер: 4.7 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:05:47
Закат20:39
Видимость:16 км
Фаза луны:
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