Погода на завтра: в Украине потеплеет (видеопрогноз)
На юге температура до +31°.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 10 июля, в Украине практически без осадков, температура до +31°.
Климатологи рассказали, как глобальное потепление повлияло на разные регионы Украины
Погода в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +14°, днем до +30°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +15°, днем до +31°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до +13°, днем до +29°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +16°, днем до +28°. В центре без осадков, температура ночью до +14°, днем до +28°.
Согласно народному прогнозу, 10 июля - преподобного Самсона. На Самсона дождь - семь недель будет идти (до бабьего лета).
Прогноз погоды в Украине на пятницу, 10 июля
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Погода в Украине
- Винница+20°... +12°
- Днепр+27°... +13°
- Донецк+28°... +13°
- Житомир+21°... +12°
- Запорожье+26°... +13°
- Ивано-Франковск+21°... +12°
- Киев+21°... +12°
- Кропивницкий+24°... +12°
- Луганск+28°... +14°
- Луцк+21°... +15°
- Львов+21°... +14°
- Николаев+26°... +15°
- Одесса+29°... +16°
- Полтава+23°... +11°
- Ровно+21°... +14°
- Симферополь+26°... +14°
- Сумы+21°... +9°
- Тернополь+20°... +13°
- Харьков+25°... +12°
- Херсон+28°... +14°
- Хмельницкий+20°... +12°
- Черкассы+23°... +14°
- Чернигов+20°... +9°
- Черновцы+23°... +13°
Виргиния, США
+24°
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
Ощущается как:+24 °
Влажность:68 %
Давление:752 мм
Ветер: 4.1 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:05:52
Закат20:37
Видимость:16 км
Фаза луны:
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