Погода на завтра: в Украине потеплеет, на западе пройдут дожди (видеопрогноз)
Теплее всего будет на юге.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 17 июля, в Украине почти без осадков, температура до +30°.
Синоптики предупредили о грозах в западных областях Украины
Прогноз погоды в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +12°, днем до +29°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +15°, днем до +30°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +13°, днем до +24°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +13°, днем до +26°. В центре практически без осадков, температура ночью до +13°, днем до +28°.
Согласно народному прогнозу, 17 июля - день Андрея-наливы, а также Марфы. В прежние времена смотрели, нет ли желтых листьев на деревьях. Если есть, то осень наступит рано.
Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+24°... +13°
- Днепр+26°... +15°
- Донецк+29°... +16°
- Житомир+25°... +14°
- Запорожье+28°... +15°
- Ивано-Франковск+23°... +13°
- Киев+25°... +14°
- Кропивницкий+26°... +14°
- Луганск+28°... +17°
- Луцк+25°... +13°
- Львов+24°... +13°
- Николаев+28°... +14°
- Одесса+25°... +15°
- Полтава+25°... +14°
- Ровно+24°... +12°
- Симферополь+27°... +16°
- Сумы+22°... +11°
- Тернополь+24°... +12°
- Харьков+26°... +13°
- Херсон+28°... +15°
- Хмельницкий+24°... +12°
- Черкассы+24°... +15°
- Чернигов+23°... +12°
- Черновцы+21°... +12°