Погода на завтра: в Украине потеплеет, на западе пройдут дожди (видеопрогноз)

16:30, 16 июля 2020
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Теплее всего будет на юге.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 17 июля, в Украине почти без осадков, температура до +30°.

Синоптики предупредили о грозах в западных областях Украины

Прогноз погоды в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +12°, днем до +29°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +15°, днем до +30°.

На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +13°, днем до +24°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +13°, днем до +26°. В центре практически без осадков, температура ночью до +13°, днем до +28°.

Согласно народному прогнозу, 17 июля - день Андрея-наливы, а также Марфы. В прежние времена смотрели, нет ли желтых листьев на деревьях. Если есть, то осень наступит рано.

Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода
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